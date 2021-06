POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 1. Juni 2021:

Polizei Salzgitter

Kreis Wolfenbüttel: Einbrüche in mehrere Objekte

Freitag, 28.05.2021, bis Montag, 31.05.2021

Am vergangenen Wochenende drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln von Fenstern oder von Türen in mehrere Objekte im Kreisgebiet Wolfenbüttels ein. Zumeist wurden die Objekte offenbar nach Wertvollem durchsucht, in einigen Fällen wurden vorgefundenes Bargeld oder vorgefundene Elektrogeräte entwendet. Betroffen waren eine Schule und das Dorfgemeinschaftshaus in Weddel und eine weitere Schule in Cremlingen sowie drei Bäckereifilialen in Cremlingen Denkte und Schöppenstedt. Zum entstandenen Schaden können noch keine konkreten Angebne gemacht werden, ein möglicher Tatzusammenhang wird geprüft. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schöppenstedt: Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall gesucht

Die Polizei sucht mögliche Zeugen zu dem tödlichen Verkehrsunfall vom vergangenen Sonntag. Hier war in Schöppenstedt, Neue Straße, eine 78-jährige Rollstuhlfahrerin bei einer Kollision mit einem Auto ums Leben gekommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05331 / 933-0 in Verbindung zu setzen.

