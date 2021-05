Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 31. Mai 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt: 78-jährige Fahrerin eines Krankenfahrtsuhls bei Unfall tödlich verunglückt

Sonntag, 30.05.2021, gegen 15:50 Uhr

Am Sonntagnachmittag, gegen 15:50 Uhr, ereignete sich in Schöppenstedt, Neue Straße, ein Verkehrsunfall, bei dem eine 78-jährige Fahrerin eines Elektrokrankenfahrstuhls tödlich verletzt worden ist. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen war die 78-jährige Seniorin aus Schöppenstedt mit dem Krankenfahrstuhl auf dem Gehweg der Neuen Straße in Fahrtrichtung Bansleben unterwegs. Eine 42-jährige Fahrerin eines Autos befuhr die Neue Straße in gleicher Fahrtrichtung. Plötzlich sei die Fahrerin des Krankenfahrstuhls an einer Fußgängerfurt vom Gehweg auf die Fahrbahn gewechselt. Hier kam es dann zur Kollision mit dem PKW, wobei die Fahrerin des Krankenfahrstuhls tödliche Verletzungen erlitt und trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche noch an der Unfallstelle verstarb. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Neue Straße teilweise für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Feststellung des Unfallherganges wurden aufgenommen.

Wolfenbüttel: Autofahrer mit 1,32 Promille gestoppt

Sonntag, 30.05.2021, gegen 22:55 Uhr

Am Sonntagabend kontrollierte eine Streife der Polizei einen 23-jährigen Autofahrer, der mit einem Auto auf der Langen Straße in Wolfenbüttel unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung beim Fahrer fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Halchter: Zwei leicht verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Sonntag, 30.05.2021, gegen 16:50 Uhr

Bei einem Auffahrunfall am Sonntagnachmittag in Halchter, Harzburger Straße, sind zwei Personen leicht verletzt worden. Demnach musste eine 65-jährige Autofahrerin ihren PKW verkehrsbedingt abbremsen. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah eine nachfolgende 21-jährige Autofahrerin das abbremsende Fahrzeug und fuhr mit ihrem Auto auf. Durch den Unfall wurden die 21-Jährige sowie der 69-Jährige Beifahrer im vorausfahrenden Auto leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 12000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell