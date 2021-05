Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 31.05.2021 für den LK Peine

Peine (ots)

Versuchter Einbruch

Peine, Hohenhameln, Meierkamp, 29.05.2021 20:00 Uhr bis 30.05.2021 08:00 Uhr

In der Straße "Meierkamp" kam es in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen zu einem versuchten Einbruch in ein Gartencenter. Mittels eines unbekannten Gegenstandes versuchten die unbekannten Täter eine Tür aufzuhebeln. Da dies misslang, entfernten sich die Täter unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 7000 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Diebstahls unter erschwerenden Umständen ein.

