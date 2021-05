Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 30. Mai 2021

Wolfenbüttel (ots)

Kriminalitätslage:

Börßum: Weiteres Ortseingangsschild entwendet Mittwoch, 26.05.2021, bis Donnerstag, 27.05.2021

In der Zeit zwischen Mittwoch, 25.05.2021, und Donnerstag, 27.05.2021, entwendeten bislang unbekannte Täter ein weiteres Ortseingangsschild. Diesmal war die Ortschaft Börßum am Ortseingang aus Richtung Heiningen betroffen. Im ähnlichen Zeitraum wurden bereits die Orteingangsschilder der Ortschaften Heiningen und Dorstadt entwendet. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise nehmen die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/9330 und die Polizei Schladen unter 05335/929660 entgegen.

Einbruch in Firmengebäude

Freitag, 28.05.2021, 15:00 Uhr, bis Samstag, 29.05.2021, 15:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter drangen von Freitag auf Samstag in ein Firmengebäude in der Straße Ziegelei in Wolfenbüttel ein und entwendeten aus den Räumlichkeiten einen massiven Tresor. Über den Inhalt des Tresors und den verursachten Sachschaden können bisher keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/9330 entgegen.

Verkehrslage:

Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss 1. 38304 Wolfenbüttel, Am Fümmelsee, Samstag, 29.05.2021, 13:05 Uhr 2. 38304 Wolfenbüttel, Frankfurter Straße, Sonntag, 30.05.2021, 01:11 Uhr

Im Rahmen von Verkehrskontrollen konnten am Samstag und Sonntag zwei Personen in Wolfenbüttel angetroffen werden, die Fahrzeuge unter dem Einfluss von Alkohol bzw. Drogen geführt haben. Im ersten Fall wurde in der Straße Am Fümmelsee ein 30-jähriger Autofahrer kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich eine Beeinflussung mit Betäubungsmitteln heraus. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Im zweiten Fall wurde in der Frankfurter Straße ein 32-jähriger Radfahrer kontrolliert. Bei der Überprüfung wurde ein Atemalkoholwert von 1,88 Promille festgestellt. Auch hier wurde eine Blutentnahme veranlasst. Gegen beide Personen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell