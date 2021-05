Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Samstag, 29. Mai 2021

Peine (ots)

Am Freitag, 28.05.2021, wurde in den Nachmittagsstunden von einem Automatenbetreiber festgestellt, dass ein von ihm aufgestellter Zigarettenautomat in einem Zeitraum der vergangenen 3 Wochen erheblich beschädigt worden war. Bislang unbekannte Täter hatten offenbar versucht, den Automaten aufzuflexen. Dies misslang jedoch. Dennoch entstand hoher Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Ilsede, Tel. 05172/37075-0

Vermutlich von Donnerstag Nachmittag, 27.05.2021, bis Freitag Vormittag warfen unbekannte Täter zwei Fensterscheiben an der Silberkamp-Sporthalle in Peine mit Steinen ein. Es entstand ein Schaden von rd. 200 EUR. An der Straße Am Silberkamp gegenüber dem Silberkamp-Gymnasium und somit in der Nähe der vorgenannten Sporthalle wurden am Donnerstagabend Rollläden eines Mehrfamilienhausen ebenfalls durch Steinwürfe beschädigt. Ein Zusammenhang beider Taten kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine unter der Rufnummer 05171/999-0 in Verbindung zu setzen.

