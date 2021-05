Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Freitag, 28. Mai 2021:

Peine (ots)

Peine: Katalysator eines PKW entwendet

Sonntag, 23.05.2021, bis Mittwoch, 26.05.2021

Unbekannte Täter entwendeten zwischen vergangenem Sonntag und Mittwoch den Katalysator eines zum Parken in Peine, Kommerzienrat-Meyer-Alle, abgestellten PKW VW Lupo. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 600 Euro geschätzt. Hinweise: 05171 / 999-0.

Peine: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Donnerstag, 27.05.2021, gegen 09:40 Uhr

Eine 17-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades ist am Donnerstagvormittag nach einem Sturz mit ihrem Motorrad leicht verletzt worden. Demnach war sie auf der regennassen Fahrbahn in der Straße Am Silberkamp in Peine ohne Fremdbeteiligung ins Rutschen gekommen und gestürzt. Sie wurde vom Rettungsdienst behandelt, am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

