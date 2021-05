Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 28. Mai 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Heiningen / Dorstadt: Ortseingangsschilder entwendet

Dienstag, 25.05.2021, bis Donnerstag, 27.05.2021

In der Zeit zwischen Dienstag, 25.05.2021, und Donnerstag, 27.05.2021, entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Ortseingangsschilder der Ortschaften Heiningen und Dorstadt. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall

Donnerstag, 27.05.2021, gegen 17:55 Uhr

Am Donnerstag kam es gegen 17:55 Uhr in Wolfenbüttel, Neuer Weg, Einmündung Henriette-Breymann-Straße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von rund 6500 Euro entstanden ist. Nach jetzigem Ermittlungsstand übersah ein 56-jähriger Autofahrer vermutlich aus Unachtsamkeit beim Einbiegen von der Henriette-Breymann-Straße auf den Neuen Weg ein bevorrechtigtes Auto eines 33-jährigen Fahrers. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden an den Fahrzeugen, sie mussten abgeschleppt werden.

