POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.05.2021.

Unfallverursacher flüchtete.

Salzgitter, Moränenweg, 21.05.2021, 09:50 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand habe ein unbekannter Fahrer eines Pkw beim Vorbeifahren an einem in eine Parklücke einparkenden Fahrzeug einen Unfall verursacht und sei anschließend geflüchtet. Der beschädigte schwarze Ford wurde zum Unfallzeitpunkt eingeparkt, als der offensichtliche Verursacher, ein roter Hyundai, diesen striff. Hierbei kam es zu einer Berührung sowohl am linken Vorderreifen als auch am linken Spiegel.

Nach dem Unfall flüchtete der Fahrer des Hyundai.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: Männlich, gesetztes Alter (keine konkrete Angabe möglich), soll weiße Haare haben.

Zum Kennzeichen kann gesagt werden, dass es offensichtlich im Zuständigkeitsbereich der Stadt Salzgitter zugelassen wurde. Als Kennzeichenfragmente wurden die vermutlichen Ziffern "M" und "H" und die Zahlen "2", "3", "7" und "4", auch in anderer Reihenfolge, abgelesen.

Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05341/18970 entgegen.

