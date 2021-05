Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.05.2021.

Peine (ots)

Älteres Ehepaar wurde zur Zahlung von Bargeld aufgefordert.

Peine, Bültener Straße, 25.05.2021, 14:30 Uhr.

Ein angeblicher Polizeibeamter kontaktierte telefonisch ein älteres Ehepaar und hatte den Geschädigten mitgeteilt, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht haben soll. Zur Begleichung des entstandenen Schadens wurde eine Geldsumme im niedrigen fünfstelligen Bereich gefordert. Durch einen glücklichen Umstand kam es zu keinem finanziellen Schaden.

Die Polizei weist erneut darauf hin, nicht auf diese Art der Betrugsmasche hereinzufallen.

Sollten sie etwaige Anrufe erhalten, werden sie dringend gebeten, nicht darauf einzugehen und in jeden Fall mit Personen ihres Vertrauens darüber zu sprechen. Bitte kontaktieren sie auch ihre Polizei.

Polizei verzeichnete mehrere Geschwindigkeitsverstöße innerhalb kurzer Zeit.

Peine, Bundesstraße 65/Rodeberg, 26.05.2021, 16:15-17:45 Uhr.

Die Polizei führte eine Geschwindigkeitsmessung mit einem sogenannten Handlasermessgerät durch. In nur 1,5 Stunden konnten 12 Überschreitungen festgestellt werden. Die höchste an diesem Tag gemessene Geschwindigkeit lag in einer 70 km/h-Zone bei 134 km/h. Nach wie vor stellt eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit eine der wesentlichen Hauptunfallursachen dar. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen an.

