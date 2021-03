Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - gefälschter Führerschein

Landau (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagabend in Landau flog ein 59-jähriger Motorradfahrer mit seinem gefälschten Führerschein auf. Als der Mann seinen rosa Führerschein vorzeigte, stellten die Beamten fest, dass zwar das darin angebrachte Bild mit dem Fahrer übereinstimmte, nicht aber der dort aufgeführte Name, denn der Führerschein war auf eine Frau ausgestellt. Bei eingehender Prüfung konnte festgestellt werden, dass das Lichtbild eingeklebt, mit zwei Nieten befestigt und schließlich das Wappen mit Kugelschreiber nachgezeichnet worden war. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist der 59-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, weshalb ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet wurde.

