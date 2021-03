Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Unbekannte beschmieren die Fassade des Gymnasiums mit Hakenkreuz und Beleidigungen gegen die Polizei

Edenkoben (ots)

Unbekannte haben auf dem Schulgelände des Gymnasiums in der Weinstraße mehr als zwanzig Schmierereien an die Fassade sowie an die Scheiben des Objekts angebracht. Unter den Schmierereien befand sich ein ca. 60x60 cm großes Hakenkreuz auf einer Pausenuhr und mehrere Beleidigungen aus dem Fäkalvokabular gegen die Polizei. Die Reinigungs- bzw. Beseitigungskosten dürften im vierstelligen Bereich liegen. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

