Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand in Einfamilienhaus

Silz (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Donnerstag (25.03.2021) in einem Einfamilienhaus in Silz, in der Bergstraße ein Brand ausgebrochen. Bewohner bemerkten gegen 16:24 Uhr Feuer im Küchenbereich und verständigten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Küche bereits vollständig ausgebrannt. Durch die intensiven Brandbekämpfungsmaßnahmen der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Ein Bewohner des Einfamilienhauses zog sich durch den Brand eine leichte Brandverletzung an der Hand zu. Der Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 30.000,- Euro. Die Ursache des Brandes ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei.

