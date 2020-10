Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1549) Kinderwagen in Hinterhof angezündet - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am Sonntagabend (25.10.2020) setzte ein bislang Unbekannter einen Kinderwagen in einem Hinterhof eines Wohnhauses im Nürnberger Süden in Brand. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 19:30 Uhr teilten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Sperberstraße ein Feuer aus dem Hinterhof des Anwesens mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Beamten davon aus, dass ein Kinderwagen vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Das Feuer griff im Weiteren auf drei Fahrräder und ein Dreirad über. Verletzt wurde niemand, insgesamt entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Sachdienliche Hinweise oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd unter der Telefonnummer 0911 9482-0 entgegen.

Ann-Kathrin Lehnert/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell