POL-PDLD: Frontalzusammenstoß geht glimpflich aus

Steinfeld L 545 (ots)

Am 25.03.2021, 08:40 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Pkw Renault die L 545 aus Steinfeld kommend in Richtung Bad Bergzabern. Beim Befahren der Brücke über den dortigen Panzergraben kam die 78-jährige Fahrerin nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw VW Passat zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde die Verursacherin leicht verletzt. Ein weiterer 84-jähriger Insasse und der 45-jährige Fahrer des entgegenkommenden VW Passat blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 10000.-Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

