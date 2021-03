Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Birkweiler - E - Bike Fahrer verletzt sich bei Sturz

Birkweiler (ots)

Eine Platzwunde am Kopf zog sich ein E - Bike - Fahrer am Mittwochmittag gegen 16.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Birkweiler zu. Der 73 - jährige stürzte ohne Fremdbeteiligung beim Abbiegen von der Orensfelsstraße in die Trifelsstraße aus noch ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn. Der Zweiradfahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

