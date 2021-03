POL-PDLD: Kirche und Straße mit Farbe beschmiert

Polizeidirektion Landau

Kirche und Straße mit Farbe beschmiert

Steinfeld

Zwischen 19.03. und 21.03.21 wurde der Fahrbahnbelag vor der Grundschule und der Kirchensockel an der katholischen Kirche in der Kirchgasse, mit weißer Farbe beschmiert. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Wer Hinweise zu den beiden Taten machen kann, wird gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

