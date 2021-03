Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Fahrradfahrer übersehen

Maikammer (ots)

Der 71-jährige Fahrradfahrer befuhr soeben am 24.03.2021 gegen 17:25 Uhr die L512 von Edenkoben kommend in Richtung Maikammer. Der 68-jährige Renault-Fahrer befuhr seinerseits die K32 in Richtung Sankt Martin. Am "Wasgau-Kreisel" übersah der Renault-Fahrer den bereits im Kreisverkehr befindlichen Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer wurde am Hinterrad touchiert und stürzte. Der Fahrradfahrer wurde sodann mit Schmerzen im Brust- und Rückenbereich in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Ein getragener Sturzhelm verhinderte wahrscheinlich schlimmere Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Der Renault-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

