Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Streit nach Hupkonzert

Landau (ots)

Zu einem Streit kam es am Dienstagabend auf einem Parkplatz in der Johannes-Kopp-Straße in Landau. Nach bisherigem Ermittlungsstand hielten sich auf dem Parkplatz unter anderem zwei Frauen, 19 und 20 Jahre alt, in ihrem Pkw auf und betätigten die Hupe. Dies regte einen 30-Jährigen, der sich ebenfalls auf diesem Parkplatz aufhielt derart auf, dass er auf das Auto der Beiden zuging und gegen dieses trat. Hierdurch entstand am Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Bei der Tat hielt er ein Beil in der Hand und führte eine Schreckschusspistole mit sich. Der 30-Jährige konnte kurze Zeit später angetroffen werden, er ist im Besitz eines kleinen Waffenscheins. Es wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen Bedrohung und Sachbeschädigung eingeleitet und das Beil und die Schreckschusspistole wurden einbehalten. Nach Abschluss der Anzeigenaufnahme konnte der 30-Jährige die Polizeidienststelle wieder verlassen.

