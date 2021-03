Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Weingarten/B 272 - betrunken zwei Unfälle verursacht

Weingarten (ots)

Am Dienstagabend wurde der Polizei Germersheim eine Autofahrerin gemeldet, die sehr unsicher auf der Bundesstraße 272 fahren würde. Ein Zeuge konnte dabei beobachten, wie sie einen Leitpfosten am Straßenrand überfahren und bei Hochstadt sogar ein Verkehrsschild umgefahren habe. Da er der Polizei das Kennzeichen des Fahrzeugs nennen konnte, wurde die Unfallverursacherin an ihrer Wohnanaschrift bereits erwartet. Dort traf sie wenig später ein und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Grund für die Fahrweise ließ nicht lange auf sich warten. Die Beamten stellten fest, dass die 23-jährige Autofahrerin knapp zwei Promille hatte. An ihrem Fahrzeug ist ein Schaden von ca. 1000 Euro entstanden, verletzt wurde sie glücklicherweise nicht. Auf die junge Frau kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu. Weiter wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

