Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - schlechte Ausrede nach Unfallflucht

Bellheim (ots)

Gestern Mittag befuhr ein 52-jähriger Autofahrer die Hintere Straße in Bellheim. Dort fuhr er zu dicht an einem geparkten PKW vorbei und touchierte dessen Außenspiegel. Danach fuhr er einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Eigentümer des geparkten Fahrzeugs konnte die Situation beobachten und sich das Kennzeichen notieren. Dadurch konnten die Beamten den geflüchteten Autofahrer schnell ermitteln. Als Ausrede für seine Flucht gab er an, einen wichtigen Termin gehabt zu haben. Auf ihn kommt nun eine entsprechende Strafanzeige zu.

