Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Altstadt) Radfahrer touchiert Motorradfahrer (16.09.2020)

Konstanz-Altstadt (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 47-jähriger Fahrradfahrer am Mittwochabend gegen 18.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Schottenstraße zugezogen. Der Mann fuhr mit seinem Rennrad von der Fahrradbrücke kommend in den Kreisverkehr ein und schaffte es nicht mehr rechtzeitig, hinter einem 57-jährigen Motorradfahrer, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Kreisverkehr befand, zu bremsen. Er versuchte dem Motorrad auszuweichen und es rechts zu überholen, was ihm jedoch nicht gelang. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer über das Motorrad zu Boden geschleudert, der Motorradfahrer kippte zur Seite. Vom Rettungsdienst wurde der 47-jährige zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand durch mehrere Kratzer einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

