Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Golfcart-Fahrer schwer verletzt

Eschbach, L509 (ots)

Zu einem Zusammenstoß mit schweren Folgen kam es am 25.03.2021 um 12:00 Uhr auf der L509 bei Eschbach. Der 88-jährige Fahrer eines Golfcart wollte die L509, in Höhe der Ortschaft Eschbach, von einem Feldweg kommend überqueren und übersah hierbei einen PKW, der die L509 von Landau kommend in Fahrtrichtung Klingenmünster befuhr. Der PKW-Fahrer konnte trotz Brems- und Ausweichmanöver einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Der Fahrer des Golfcart wurde bei dem Unfall schwer, glücklicherweise nicht lebensbedrohlich, verletzt und musste nach ärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Das Golfcart und der PKW wurden schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die L509 musste zwecks Unfallaufnahme und Räumungsarbeiten kurzzeitig voll gesperrt werden.

