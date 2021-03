Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Altdorf - Einbruch in Kita

Altdorf (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24.03.2021, 17 Uhr bis 25.03.2021, 7 Uhr) in die Kindertagesstätte in der Schulstraße eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge wurde ein Fenster im rückwärtigen Bereich aufgehebelt und in das Objekt eingedrungen. Alle Räumlichkeiten wurden durchwühlt. Entwendet wurden nach derzeitigem Stand ein Fotoapparat. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 4.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 oder die Kriminalpolizei Landau unter der Rufnummer 06341 2870 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell