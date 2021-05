Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.05.2021.

Peine (ots)

Nach Einbruch wurden elektronische Artikel entwendet.

Peine, Gröpern, 25.05.2021, 02:20 Uhr.

Bei einem Einbruch in ein Geschäft für Kommunikationselektronik konnten zwei Täter zahlreiche Mobiltelefone und andere elektronische Geräte entwenden, nachdem zuvor die Eingangstür gewaltsam geöffnet wurde. Die Täter flüchteten und verursachten hierdurch einen Schaden von mindestens 5.000 Euro. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

1.Täter: männlich, schlank, schwarzes Basecap, beiger/gelber Pullover, weiße/hellblaue Weste, blaue Jeans, weiße Turnschuhe, Handschuhe.

2. Täter: männlich, kräftig, schwarze Jacke mit Kapuze, braune/olivfarbene Hose, Handschuhe.

Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Peine unter der Telefonnummer 05171/9990 zu richten.

Geschädigte wurde zur Überweisung von Bargeld aufgefordert.

Ilsede, Gadenstedt, 25.05.2021, 11:30-14:30 Uhr.

Bei einem Anruf eines unbekannten Täters bei einer 61-jährigen Geschädigten wurde die Frau in dem Gespräch aufgefordert, auf Grund eines gegen sie in der Türkei laufenden Ermittlungsverfahrens eine vierstellige Bargeldsummer dorthin zu überweisen. Die Frau erkannte offensichtlich die Rechswidrigkeit des Anrufes und beendete das Gespräch. Es kam zu keinem Schadenseintritt.

Ein weiterer Vorfall dieser Art habe sich in Groß Lafferde ereignet. Am 25.05.2021, 13:50 Uhr, habe die Geschädigte einen Anruf ihrer "angeblichen" Tochter erhalten. In dem Telefonat wurde der Geschädigten mitgeteilt, dass die "Tochter" in einen schweren Unfall verwickelt sei. Da die Angerufene vermutete, dass es sich um einen sogenannten Enkeltrick gehandelt hatte, wurde von ihr das Gespräch beendet.

Ein Schaden sei hierbei nicht entstanden.

In jedem Fall appelliert die Polizei, dass sie bei derartigen Anrufen niemals Angaben zu ihren persönlichen Werten machen sollten. Besprechen sie immer den erhaltenen Anruf mit Personen ihres Vertrauens und teilen sie den Sachverhalt ihrer örtlichen Polizei mit.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell