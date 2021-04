Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Holzbank in Brand gesetzt - Polizei bittet um Hinweise ++ Blumensamenautomat in den Kanal geworfen ++ Pkw beim Autohaus gestohlen ++

Rotenburg (ots)

Holzbank in Brand gesetzt - Polizei bittet um Hinweise

Vorwerk. Unbekannte haben am Sonntagnachmittag in der Verlängerung der Straße An der Trift eine Holzbank in Brand gesetzt. Die örtliche Feuerwehr löschte das Feuer. Die Zevener Polizei bittet unter Telefon 04281/93060 um sachdienliche Hinweise.

Blumensamenautomat in den Kanal geworfen

Gnarrenburg/Langenhausen. Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag an der Straße Friedrichsdorf einen Automaten für Blumensamen aus seiner Verankerung gerissen. Auf der anderen Straßenseite warfen sie ihn in den Ost-Hamme-Kanal. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04763/62892-0

Pkw beim Autohaus gestohlen

Zeven. In der Nacht zum Samstag haben unbekannte Täter vom Gelände eines Autohauses an der Gerberstraße ein dort ausgestelltes Verkaufsfahrzeug gestohlen. Der brauen Toyota hat einen Wert von rund zwanzigtausend Euro. Hinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/9306-0.

