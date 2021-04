Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 88-jährige Frau beim Einkaufen bestohlen ++ Baggerschaufel gestohlen ++ Feuerlöscher im Metronom geklaut ++ Lottozentrale schickt Inkassounternehmen ++

Rotenburg (ots)

88-jährige Frau beim Einkaufen bestohlen

Sottrum. Eine 88-jährige Sottrumerin ist am Mittwochvormittag Opfer von Taschendieben geworden. Die Seniorin war gegen 11 Uhr zum Einkaufen in einem Discounter an der Straße Lienworth. Dabei bemerkte sie nicht, dass jemand ihre Geldbörse aus der umgehängten Handtasche gestohlen hat. In dem Portemonnaie befanden sich neben Bargeld, ihr Führerschein und Bankkarten.

Baggerschaufel gestohlen

Westervesede. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch in der Straße Tavenhorn eine Baggerschaufel gestohlen. Das Zubehörteil befand sich auf der Ladefläche eines Anhängers, der am Fahrbahnrand geparkt war.

Feuerlöscher im Metronom geklaut

Lauenbrück. Am späten Mittwochabend haben bislang noch unbekannte Täter in einem Metronom zwischen Bremen und Hamburg zwei Pulverlöscher gestohlen. In Lauenbrück stiegen die Diebe aus und entleerten die Löscher auf der Straße. Anschließend warfen sie sie weg. In Tatortnähe traf eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei auf zwei, polizeibekannte 19 und 23 Jahre alte Männer. Beide stehen im Verdacht die Tat begangen zu haben.

Lottozentrale schickt Inkassounternehmen

Heeslingen. 246,46 Euro für einen betrügerischen Dienstleistungsvertrag mit der Euro Lotto Zentrale - so lautete die Forderung eines Inkassounternehmens in einem Schreiben an eine 64-jährige Heeslingerin. Ihres Wissens hatte die Frau aber keinen derartigen Vertrag abgeschlossen. Mitarbeiter des Unternehmens riefen 18 Mal bei der Frau an und forderten sie eindringlich auf, die ausstehenden Summe zu zahlen. Die Frau wurde schwach und überwies den Betrag.

Corona-Testzentrumzelt aufgeschlitzt

Zeven. Vermutlich mit einem Messer haben Unbekannte auf dem Sportplatz ein Zelt der freiwilligen Feuerwehr aufgeschlitzt. Es war als Corona-Testzentrum für die Schüler der angrenzenden Schule genutzt worden. Die Polizei geht von einem Schaden von rund eintausend Euro aus. Hinweise bitte unter Telefon 04281/93060.

Autobahnpolizei stoppt Drogenfahrt

Hatzte/A1. Eine Streifenbesatzung der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei hat am Mittwochabend die Drogenfahrt eines 51-jährigen Autofahrers gestoppt. Der Mann war gegen 21.30 Uhr mit seinem Audi auf der Hansalinie in Richtung Hamburg unterwegs. Bei einer Kontrolle auf dem Parkplatz Hatzte erkannten die Beamten bei dem Mann Anzeichen für den Konsum von Rauschgift. Ein Urintest zeigte an, dass er noch Rückstände von THC, dem Rauschmittel von Cannabis, und Kokain in seinem Körper hatte. Der 51-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Polizei klärt Unfallflucht

Zeven. Ein 24-Jähriger Autofahrer steht im Verdacht am Mittwochnachmittag in der Kivinanstraße eine Unfallflucht begangen zu haben. Nach Ermittlungen der Polizei war er gegen 14.30 Uhr mit seinem Wagen gegen eine Straßenlaterne gefahren und hatte sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Den schätzt die Polizei auf rund eintausend Euro.

