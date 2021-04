Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Lkw- Fahrer mit über 3 Promille ++ Junger Fahrer schon wieder ohne Fahrerlaubnis ++ Verkehrskontrolle zeigt: Lkw-Fahrer seit fünf Jahren ohne Fahrerlaubnis ++

Rotenburg (ots)

Lkw- Fahrer mit über 3 Promille

Tiste/A1. Beamte der Autobahnpolizei Sittensen haben am späten Dienstagabend einen 39-jährigen Kraftfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war gegen 23.30 Uhr mit einem 40-Tonner auf der Hansalinie A1 in Richtung Bremen unterwegs. Durch seine unsichere Fahrweise fiel er einem Hilfspolizisten der Polizeidirektion Osnabrück auf. Nachdem der schwere Truck in Höhe der Rastanlage Ostetal Nord fast in die Außenschutzplanke gefahren war, bremste der Fahrer abrupt ab und blieb auf dem Hauptfahrstreifen stehen. Bis zum Eintreffen einer Streifenbesatzung sicherte der Hilfspolizist die Gefahrenstelle. Die Beamten der Autobahnpolizei erkannten schnell den Grund für die gefährliche Fahrweise. Der Mann am Steuer des Lkw war total betrunken. Ein Atemalkoholtest zeigte einen erstaunlichen Wert von knapp 3,6 Promille an. Beim Aussteigen aus der Führerkabine fiel er den Polizisten sprichwörtlich in die Arme. Sie konnte gerade noch verhindern, dass der Mann nicht auf den harten Asphalt aufschlug. Auf der Polizeiwache musste der 39-Jährige eine Blutprobe abgeben. Auf Anraten des Arztes wurde er aufgrund des hohen Alkoholwertes zur genauen Beobachtung und zum Ausnüchtern in ein Krankenhaus gebracht.

10-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rhadereistedt. Am Dienstagnachmittag ist ein 10-jähriger Junge in der Bahnhofstraße von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ein 54-jähriger Autofahrer war dort gegen 17 Uhr unterwegs, als das Kind plötzlich, von einem Grundstück kommend, die Straße überquerte. Der Mann konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 10-Jährige wurde nach dem Aufprall in den linken Seitenraum geschleudert. Mit schweren Verletzungen wurde er im Rettungshubschrauber zum Klinikum Bremen-Mitte geflogen.

Junger Fahrer schon wieder ohne Fahrerlaubnis

Zeven. Ein 18-Jähriger ist am Dienstagabend in der Bremer Straße zum wiederholten Mal ohne Fahrerlaubnis in eine Verkehrskontrolle der Zevener Polizei geraten. Die Beamten waren gegen 22.40 Uhr auf den Wagen des jungen Mannes aufmerksam geworden. Ihnen war bekannt, dass der 18-jährige Halter nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass er auch diesmal wieder am Steuer seines Wagens saß. Ein 17-Jähriger befand sich als Beifahrer neben ihm. Der Fahrer räumte den Verstoß schnell als große Dummheit ein. Er befürchte, seinen Führerschein gar nicht mehr zu bekommen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und stellte auch die Fahrzeugschlüssel sicher.

E-Scooter war nicht versichert

Bremervörde. Eine Streifenbesatzung der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei hat am Dienstagabend in der Verdener Straße die Fahrt eines 33-Jährigen auf einem E-Scooter gestoppt. Die Beamten hatten zuvor erkannt, dass das Versicherungskennzeichen ungültig und das Trendfahrzeug somit nicht versichert war. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Ohne Führerschein und unter Drogen

Tiste/A1. Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss ist ein 28-jähriger Autofahrer am Dienstagabend in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen geraten. Auf dem Gelände der Rastanlage Ostetal Nord erkannten die Beamten schnell, dass der Mann vor Fahrtantritt Rauschgift konsumiert haben dürfte. Der 28-Jährige räumte ein, Marihuana, Kokain und Speed zu sich genommen zu haben. Er musste eine Blutprobe und auch die Fahrzeugschlüssel seines BMW abgeben.

60-Jähriger auf unversichertem Elektroroller

Rotenburg. Für einen 60-Jährigen hatte die Fahrt auf seinem E-Scooter am Dienstagnachmittag in der Straße Am Ahlsdorfer Forst ein plötzliches Ende. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei erkannte, dass der Mann seinen Elektroroller nicht versichert hatte. Deshalb wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Verkehrskontrolle zeigt: Lkw-Fahrer seit fünf Jahren ohne Fahrerlaubnis

Elsdorf/A1. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen hat am Dienstagmittag auf der Hansalinie A1 die Fahrt eines 58-jährigen Lkw-Fahrers gestoppt. Der Mann war gegen 12 Uhr in Richtung Bremen unterwegs. Weil die Beamten bei ihm eine unsichere Fahrweise erkannten, hielten sie ihn an der Anschlussstelle Elsdorf an. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass dem Fahrer vor rund fünf Jahren die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Für den Mann war an dieser Stelle die Fahrt zu Ende. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Roller gestohlen - Täter entkommt der Polizei

Zeven. Ein noch unbekannter Täter hat am Dienstagabend im Eschenweg einen blauen Motorroller gestohlen. Die Halterin hatte sich gegen 23 Uhr bei der Polizei gemeldet und den Diebstahl ihres Rollers angezeigt. Demnach wurde das Fahrzeug zwischen 17 Uhr und 23 Uhr vom Fahrradständer vor ihrer Wohnung gestohlen. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei machte sich sofort im näheren Umfeld auf die Suche. Dabei kam ihnen im Braueler Weg ein Roller entgegen. Als der Fahrer die Polizei erkannte, hielt er, ließ den Roller fallen und rannte davon. Die Beamten konnten den Flüchtigen nicht mehr ergreifen.

