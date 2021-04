Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Nach Gewalteskalation unter Großfamilien - Polizei durchsucht sieben Objekte in Visselhövede und in Walsrode ++

Rotenburg (ots)

Visselhövede/Walsrode. Nach dem Überfall auf eine Familie in einem Wohnhaus in Visselhövede an der Straße Auf der Loge, bei dem am Sonntagnachmittag drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden sind, hat die Rotenburger Polizei am Montagabend sieben Objekten in Visselhövede und Walsrode nach den Tatverdächtigen und nach Beweismitteln durchsucht.

Im Verlauf des Montags hatte die zuständige Staatsanwaltschaft Verden die Durchsuchungsmaßnahmen beim Amtsgericht Verden beantragt. Zur Vollstreckung setzte die Polizei Rotenburg ab 18.30 Uhr rund einhundert Einsatzkräfte, darunter Verstärkung durch die Bereitschaftspolizei Lüneburg, die Polizeiinspektion Heidekreis und die Diensthundeführerstaffel ein.

Die Beamten trafen alle Beschuldigten an und nahmen sie nach der Durchsuchung ihrer Wohnungen zur erkennungsdienstlichen Behandlung mit auf die Polizeidienststellen. Gefunden haben die Beamten bei den Maßnahmen umfangreiche Beweismittel, darunter Schlagwerkzeuge, Mobiltelefone, eine Schreckschusswaffe und Täterbekleidung. Das Tatmotiv für die Auseinandersetzung ist noch nicht abschließend geklärt, die Ermittlungen werden durch den Zentralen Kriminaldienst in Rotenburg fortgeführt. Im Anschluss an die Maßnahmen wurden alle Personen wieder auf freien Fuß gesetzt.

