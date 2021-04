Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rotenburg und der Staatsanwaltschaft Verden: MoKo Motorrad findet vergrabene Waffe ++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rotenburg (ots)

++ Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rotenburg und der Staatsanwaltschaft Verden: MoKo Motorrad findet vergrabene Waffe ++

## Fotos in der digitalen Pressemappe ##

Rotenburg/Visselhövede/Bad Fallingbostel. Im Rahmen der Suchmaßnahmen nach weiteren Beweismitteln konnten die Beamten der MoKo Motorrad einen ersten Erfolg verzeichnen. An einer Böschung in der Nähe des damaligen Ablageortes des Tatmotorrades fand eine technische Einheit der Polizei Hannover am Vormittag eine in der Erde vergrabene Waffe. Ob es sich dabei um die Tatwaffe des Mordes von vor über vier Jahren handelt, ist noch unklar. Das muss die nun folgende kriminaltechnische Untersuchung zeigen. Die Suchmaßnahmen am Deiler Weg dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell