Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Pirmasens (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 02:10 Uhr fiel der Streife ein VW Golf mit ausländischem Kennzeichen auf, der gerade von der Fahnenstraße in die Amalienstraße und im Anschluss in die Karolinenstraße einbog. Die Beamten vernahmen einen lauten Knall und stellten fest, dass der Golf bei geschlossener Schneedecke an der Ecke Karolinenstraße/Zollerstraße verunfallt war. Hierbei wurde ein Straßenschild und möglicherweise auch die Hauswand beschädigt. Der 39jährige Fahrer aus Pirmasens gab sofort zu, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Nach einem freiwillig durchgeführten Drogentest, der auf Kokain, Heroin und Amphetamin positiv reagierte, gab er nach erfolgter Belehrung auch den Konsum der genannten Drogen zu. Der Fahrer und sein 27jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der Schaden am Golf wird auf 6000 Euro geschätzt. Ob ein Schaden an dem Haus entstanden ist, muss erst noch ermittelt werden. Das beschädigte Straßenschild schlägt mit circa 150 Euro zu Buche. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell