Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfallflucht in Koblenzer Straße

Lahnstein (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 12.08.2020, kam es zu Beschädigungen am Außenspiegel eines parkenden PKWs. Der Geschädigte parkte gegen 11:10 Uhr kurzzeitig seinen Pkw, der Marke VW, in Höhe Koblenzer Straße 12, auf dem dortigen Parkstreifen mit Blickrichtung Horchheim. Beim erneuten Aufsuchen seines Wagens um 11:25 Uhr stellte der PKW-Inhaber Beschädigung am Außenspiegel (zur Straße gewandt) fest. Die Polizei in Lahnstein bittet um Zeugenhinweise unter 02621-913-0

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein

02621-913-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



