POL-WOB: Einbruch in Kinder- und Familienzentrum - Polizei hofft auf Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Schachtweg 31.01.2020, 23.50 Uhr

Unbekannte sind am Dienstagabend gegen 23.50 Uhr in die Räumlichkeiten eines Kinder- und Familienzentrums in der Straße Schachtweg eingebrochen. Ob und was sie dabei erbeuteten ist derzeit noch völlig unklar.

Der Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens hatte die Polizei alarmiert, nachdem er den Einbruch festgestellt hatte. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen gelangten die Täter unter Überwindung eines Zaunes auf das Gelände der Einrichtung. Anschließend öffneten sie gewaltsam ein Fenster und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Danach werden diverse Räume betreten und nach sich lohnender Beute durchsucht. Dabei gehen die Täter nicht zimperlich vor und öffnen verschlossene Türen mit brachialer Gewalt. Anschließend verlassen die Täter das Gebäude und flüchteten unerkannt.

Die Polizei hofft darauf, dass Passanten oder Autofahrern verdächtige Personen aufgefallen sind und bitten um Zeugenhinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

