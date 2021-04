Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 67-Jähriger verstirbt an der Unfallstelle ++ Kollision beim Überholen - Zwei Menschen verletzt ++ Beim Öffnen fremder Pakete überrascht ++

Rotenburg (ots)

67-Jähriger verstirbt an der Unfallstelle

Rhade. Ein 67-jähriger Autofahrer ist am Montagnachmittag nach einem Verkehrsunfall auf der K 114 zwischen Hanstedt und Rhade gestorben. Der Mann war gegen 16 Uhr mit seinem Skoda in Richtung Rhade unterwegs, als sein Fahrzeug auf gerader Strecke ohne fremde Beteiligung nach links von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte der Wagen frontal mit einem Straßenbaum. Die Polizei hält es für möglich, dass der Fahrer aufgrund eines gesundheitlichen Problems verunglückt ist. Trotz Reanimation durch Ersthelfer verstarb der 67-Jährige an der Unfallstelle. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund fünftausend Euro.

Kollision beim Überholen - Zwei Menschen verletzt

Tarmstedt. Bei einem Verkehrsunfall auf der K 145 zwischen Tarmstedt und Worpswede sind am Montagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Ein 52-jähriger Autofahrer hatte gegen 7 Uhr früh mit seinem Taxi nach links in den Holtschendorfer Weg abbiegen wollen. Dabei übersah der Mann vermutlich, dass sich ein 71-jähriger, nachfolgender Autofahrer bereits mit seinem Ford im Überholvorgang befand. Bei der Kollision zogen sich beide Fahrer leichte Verletzungen zu. Die Polizei spricht von einem Sachschaden von rund zehntausend Euro.

Werkzeuge aus Gartenhäuschen gestohlen

Rotenburg. Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter in ein unverschlossenes Gartenhäuschen an der Brauerstraße eingedrungen. Daraus nahmen die Täter Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro mit.

Beim Öffnen fremder Pakete überrascht

Rotenburg. Ein 38-jähriger Mann ist am Montagabend in der Brauerstraße dabei überrascht worden, wie er sich an Paketen zu schaffen machte, die im Carport für den Empfänger abgelegt waren. Gerade als er sie öffnete, kam ein Zeuge darauf zu. Überrascht ergriff der Mann die Flucht. Die Rotenburger Polizei konnte ihn im Rahmen einer Fahndung ergreifen. Gestohlen hat der 38-Jährige vermutlich nichts.

Falscher Polizeibeamter meldet sich bei Seniorin

Selsingen. Bereits in der vergangenen Woche haben falsche Polizeibeamte versucht, eine 83-jährige Frau aus der Samtgemeinde Selsingen am Telefon hereinzulegen. Ein Unbekannter hatte sich am Mittwochvormittag bei der Seniorin gemeldet und berichtet, dass die Enkelin der Frau bei einem Verkehrsunfall einen Menschen getötet habe. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus. Um zu verhindern, dass der Vorfall an die Öffentlichkeit gerät, solle die 83-Jährige ihr gesamtes Bargeld von der Bank holen und an die Polizei übergeben. Als ihr Sohn das Gespräch übernahm legte der Betrüger sofort auf.

Drei Hochsitze beschädigt

Rotenburg/Mulmshorn. Unbekannte haben in den vergangenen Tagen mehrere Hochsitze zerstört. Etwa in Höhe des Spielplatzes in der Ahe richteten sie an einem Hochsitz einen Schaden von rund vierhundert Euro an. In der Revierförsterei Luhne spricht die Polizei nach einer ähnlichen Sachbeschädigung von einem Schaden von über eintausend Euro. Und auch im Gebiet einer Pacht nordöstlich von Mulmshorn ereignete sich eine gleich gelagerte Tat. Die Vandalen kippten einen Hochsitz um, so er nicht mehr benutzt werden kann. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04261/947-0 an die Rotenburger Polizei.

Junger Autofahrer unter Drogenverdacht

Bremervörde. Für einen 22-jähriger Autofahrer endete die Fahrt am Montagabend nach einer Verkehrskontrolle der Bremervörder Polizei in der Waldstraße. Die Beamten erkannten bei ihm Anzeichen, die auf den Konsum von Rauschgift hindeuteten. Ein Urintest bestätigte diesen Eindruck. Demnach stand der junge Mann unter dem Einfluss von Marihuana. Er musste eine Blutprobe angeben.

Lkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Visselhövede. Eine Streifenbesatzung der Polizeistation Visselhövede ist am Montagabend in der Westerstraße auf einen Mann aufmerksam geworden, der ohne Fahrerlaubnis in einem Lkw unterwegs war. Wie sich herausstellte, war der Führerschein des 25-Jährigen nach einer Trunkenheitsfahrt beschlagnahmt und ihm das Führen fahrerlaubnispflichtige Fahrzeuge untersagt worden. Die Polizei leitete gegen den Mann ein weiteres Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell