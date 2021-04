Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rotenburg und der Staatsanwaltschaft Verden - MoKo Motorrad verhaftet zwei Männer in den Niederlanden ++

Rotenburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rotenburg und der Staatsanwaltschaft Verden

MoKo Motorrad verhaftet zwei Männer in den Niederlanden

Visselhövede/Amsterdam/Rotterdam. Im Zusammenhang mit dem Mord an einem 46-jährigen, albanisch-stämmigen Mann im Januar 2017 in Visselhövede, hat die Mordkommission Motorrad in enger Zusammenarbeit mit der niederländischen Polizei zwei Männer verhaftet. Einem 34-jährigen Albaner wird vorgeworfen, am 09.01.2017 die tödlichen Schüsse auf das Opfer abgegeben zu haben. Ein 30-jähriger Landsmann soll sich bei Planung, Vorbereitung und Ausführung der Tat mittäterschaftlich beteiligt haben. Beide wurden mit Haftbefehl durch Spezialeinheiten der niederländischen Polizei in Amsterdam und Rotterdam verhaftet. Sie befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell