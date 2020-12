Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

HagenHagen (ots)

Auf der Selbecker Straße wurden in der Zeit zwischen Mittwoch (16. Dezember) gegen 21 Uhr und Donnerstag (17. Dezember) gegen 08 Uhr zwei geparkte Autos bei einer Unfallflucht beschädigt. Ein 48-jähriger Zeuge hatte am Donnerstagmorgen gesehen, dass sein BMW und ein vor seinem Pkw abgestellter Fiat beschädigt waren. An dem BMW war der Außenspiegel abgebrochen und es gab diverse Lackschäden und Dellen entlang des Fahrzeugs. An dem Fiat war das Spiegelglas aus der Halterung gebrochen und die Abdeckung des linken Außenspiegels beschädigt.

Die Polizei fand eine rote Außenspiegelabdeckung (rechts), die vermutlich vom flüchtigen Unfallfahrzeug stammt. Einige Meter vor den abgestellten Pkws entfernt lag zudem ein zersplittertes Spiegelglas. Die Autoteile wurden durch die Beamten sichergestellt. Die Polizei Hagen bittet um Hinweise durch Zeugen, die Angaben zur Unfallflucht oder dem Fahrer/der Fahrerin des flüchtigen Autos machen können. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066. (ra)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell