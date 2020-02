Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Cafe - Täter entkommen mit tragbarem Tresor

Dormagen (ots)

In der Nacht von Mittwochabend (12.02.), 22:00 Uhr, auf Donnerstagmorgen (13.02.), 07:20 Uhr, drangen unbekannte Einbrecher in ein Cafe an der Kölner Straße ein. Hebelmarken an der Hintertür zeugen von der Arbeitsweise der Täter. Die Spuren konnten von der Polizei gesichert werden.

Die Beute bestand aus einem kleinen tragbaren blauen Tresor, in dem sich etwas Bargeld befand. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen, die Spurenauswertung dauert an.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 3000 zu informieren.

