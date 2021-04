Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Pressemitteilung der PI Rotenburg (Wümme) für den Zeitraum 23.04. - 25.04.2021

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg/Scheessel: Taschendiebstahl im Einkaufcenter

Am 23.04.21, gegen 14.21 Uhr, kam es im Wümmepark, in einem Lebensmitteldiscounter, zu einem Taschendiebstahl. In einem unbeobachteten Moment wurde eine 81-jährige Kundin von unbekannten Personen bestohlen. Nach dem gleichen Prinzip kam es gegen 13.30 Uhr ebenfalls zu einem Diebstahl bei einem Lebensmitteldiscounter am Beeke-Zentrum.Hier wurde ein 77-jähriger Kunde bestohlen. Ob es in der Folge zu weiteren Straftaten gekommen ist, ist nicht bekannt. An dieser Stelle ergeht nochmals der Hinweis an alle Kunden speziell von Lebensmitteldiscountern, persönliche Sachen, insbesondere Geldbörsen dicht am Körper zu tragen und bei Ansprechen von fremden Personen achtsam zu sein. Rotenburg: Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus In der Zeit zwischen dem 07.04.2021 und dem 23.04.21 kam es in Rotenburg, in der Fuhrenstraße zu einem Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus. Nach einem missglückten Versuch über die Kellertür ins Innere zu gelangten wurde letztlich die Hauseingangstür aufgebrochen. Hinweise auf verdächtige Personen werden bei der Polizei in Rotenburg entgegen genommen.

Hemsbünde: Geschwindigkeitsverstoß und zu viel Alkohol

Am 23.04.2021, gegen 17.25 Uhr, fiel im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung ein 56-jähriger Rotenburger mit überhöhter Geschwindigkeit im Bereich "Am Mühlenbach" auf und wurde kontrolliert. Zusätzlich fiel eine unsichere Fahrweise in Form von Schlangenlinien auf. Während der Kontrolle wurde überdies Alkohol festgestellt. Ein Alkoholwert von knapp über ein Promille führte zu weiteren polizeilichen Maßnahmen. In der Folge wird der Fahrer die nächste Zeit nicht mehr zu schnell fahren können, da er neben der Abgabe einer Blutprobe ebenfalls seinen Führerschein abgeben musste.

Sottrum: Streitigkeiten enden mit einer Messerattacke

Am 24.04.2021, gegen 14.10 Uhr, kam es im Eingangsbereich eines Lebensmitteldiscounters am "Lienworth" zu Streitigkeiten zwischen mind. vier Personen. In Folge des Streits zog einer der Männer plötzlich ein Küchenmesser und stach gegen den Oberkörper des 30-jährigen Opfers. Dieser wurde durch die Attacke zunächst schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht. Aufgrund der unklaren Situation vor Ort und Befragung von Zeugen waren diverse Einsatzkräfte vor Ort erforderlich. Der 18-jährige Täter konnte noch vor Ort festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Neben einer offensichtlichen Beeinflussung durch Drogen ist eine psychische Beeinflussung des Täters nicht auszuschließen. Zur Aufhellung des Sachverhaltes können sich Zeugen entweder bei der Polizei in Sottrum oder in Rotenburg melden.

Rotenburg: Wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis plus Alkohol

Am 24.04.2021, gegen 11.35 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Otto-von-Guericke-Straße, ein 37-jähriger Fahrzeugführer angehalten und kontrolliert. Eine Überprüfung seiner Personalien und die Tatsache das er keinen Führerschein vorlegen konnte, führte zu dem Ergebnis, dass er nicht im Besitz eines solchen ist und bereits vor kurzem schon einmal von der Polizei angehalten worden ist. Es handelt sich entsprechend um ein wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis. Zu allem Überfluss war der Fahrer auch noch durch Alkohol beeinlusst. Ein Alkotest ergab einen Wert über 0,5 Promille.

