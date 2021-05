Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 27. Mai 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt: Autofahrer mutmaßlich unter Betäubungsmitteleinfluss

Mittwoch, 26.05.2021, gegen 20:30 Uhr

Am Mittwochabend kontrollierte eine Streife der Polizei einen 50-jährigen Autofahrer, der mit seinem Auto in Schöppenstedt, Elmstraße, unterwegs war. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mutmaßliche Betäubungsmittelbeeinflussung des Fahrers, was durch einen Schnelltest bestätigt wurde. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Hornburg: Geschwindigkeitskontrolle, 103 Autofahrer zu schnell unterwegs

Am Mittwoch, 26.05.2021, zwischen 06:30 Uhr und 09:00 Uhr, führte die Polizei eine Geschwindigkeitsmessung in Hornburg, Schladener Straße, durch. Insgesamt passierten 975 Fahrzeuge die Messstelle. Hiervon waren 103 Fahrer zu schnell unterwegs. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Fahrer, der bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h mit 86 km/h unterwegs war. Die Kontrollen werden fortgesetzt.

Schladen: Streitigkeiten enden mit Stockschlag

Mittwoch, 26.05.2021, gegen 11:55 Uhr

Auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in Schladen, Hermann-Müller-Straße, kam es Mittwochmittag zwischen zwei Männern im Alter von 50 und 54 Jahren zunächst zu verbalen Streitigkeiten und Beleidigungen. Im Verlauf dieser Streitigkeiten soll der 50-Jährige den 54-Jährigen auch noch mit einem Stock geschlagen haben. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell