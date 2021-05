POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.05.2021.

Polizei Salzgitter

Gewinnversprechen entpuppte sich als Betrugsversuch.

Salzgitter, Klesmerplatz, 26.05.2021, 10:00 Uhr.

Ein 70-jähriger Geschädigte habe einen Anruf erhalten. Hierbei wurde dem Mann mitgeteilt, dass er offensichtlich 80.000 Euro gewonnen hatte. Für die Auszahlung des Geldes müsse er jedoch zuvor eine Summe von mehreren tausend Euro anweisen. Dem Anrufer wurde ergänzend mitgeteilt, dass er die geforderte Summe zuvor in sogenannten "Guthabenkarten" erwerben müsse.

Daraufhin begab sich der älterer Herr in mehrere Geschäfte und erwarb diese Guthabenkarten. Nachdem er für 1.000 Euro in einem Lebensmittelgeschäft in Salzgitter-Bad die Karten erwerben wollte, erkannte eine sehr aufmerksame 38-jährige Angestellte den offensichtlichen Betrugsversuch und alarmierte die Polizei. Diese klärte den Mann bezüglich der Betrugsmasche auf.

Die Polizei möchte diesen Sachverhalt examplarisch darstellen und das Verhalten der Angestellten loben. Durch ihr aufmerksames Verhalten konnte ein größerer Schaden verhindert werden.

