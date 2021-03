Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210309.8 Glückstadt: Ermittlungen der Kripo nach Automatenaufbrüchen

Glückstadt (ots)

Seit Jahresbeginn hat sich in Glückstadt eine Serie von Aufbrüchen von Zigarettenautomaten ereignet. Dabei ist jeweils das Bargeld aus den Geräten abhandengekommen, es entstand erheblicher Sachschaden. Zuletzt war ein Täter Anfang März aktiv. Dank des Hinweises eines Zeugen ließ sich seine Identität ermitteln. Ob der 23-Jährige für alle Taten verantwortlich ist, ist noch unklar.

Einen ersten Automatenaufbruch registrierte die Polizei am 23. Januar 2021 in der Karl-Legien-Straße. Bis Ende Februar waren es vier Taten an der Zahl, pro Monat zwei. In der Nacht zum 3. März 2021 entdeckte eine Streife erneut ein gewaltsam geöffnetes Gerät in der Straße Am Kirchplatz. Ein Tatverdächtiger war im Rahmen der Fahndung nicht auszumachen. Gegen 05.00 Uhr erhielten die Einsatzkräfte dann den Hinweis eines Zeugen, der Am Neuendeich eine männliche Person beobachtet hatte, die sich an einem Automaten zu schaffen machte und schließlich in die Jahnstraße flüchtete. Eine Suche nach dem Verdächtigen verlief erfolglos, zurück am Tatort blieb das Fahrrad des Täters und sein Aufbruchswerkzeug. Innerhalb kürzester Zeit erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 23 Jahre alten Mann aus Glückstadt. Noch am selben Tag erfolgte die Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten nach richterlicher Anordnung. Den 23-Jährigen trafen die Einsatzkräfte dabei allerdings nicht an.

Die Ermittlungen der Itzehoer Kripo in dieser Sache laufen auf Hochtouren. Es bleibt zu klären, ob weitere der bekanntgewordenen Taten auf das Konto des jungen Mannes gehen.

Merle Neufeld

