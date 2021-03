Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210309.7 Itzehoe: Einige Verstöße rund ums Auto

Itzehoe (ots)

Am Montagnachmittag haben Beamte im Rahmen einer Standkontrolle ein Fahrzeug und seinen Insassen überprüft und diverse Verstöße festgestellt. Unter anderem stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Drogen und besaß keinen Führerschein.

Um 14.10 Uhr stoppten Polizisten im Kamper Weg einen Audi, an dessen Steuer ein ihnen durchaus bekannter Mann saß. Der räumte bereitwillig ein, keine entsprechende Fahrerlaubnis zu besitzen und in der Nacht auf den vergangenen Samstag Ecstasy konsumiert zu haben. Und wie die als gestohlen gemeldeten Kennzeichen an den Wagen gekommen waren, konnte oder wollte der 22-Jährige nicht glaubhaft erklären. Die Einsatzkräfte entfernten die Schilder daraufhin und stellten sie sicher. Der im Anschluss durch den Itzehoer absolvierte Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine, so dass die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Zur Verhinderung der Weiterfahrt stellten sie die Fahrzeugschlüssel sicher und fertigten eine Strafanzeige unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen der Urkundenfälschung.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell