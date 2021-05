Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Freitag, 28. Mai 2021:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lebenstedt: Verkehrsunfall, zwei leicht verletzte Personen

Donnerstag, 27.05.2021, gegen 11:20 Uhr

Am Donnerstagvormittag ereignete sich Salzgitter Lebenstedt, Westfalenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuginsassen leicht verletzt worden sind. Demnach musste ein 43-jähriger Autofahrer aus Salzgitter aufgrund einer Rotlicht zeigenden Ampel an der Einmündung zur Neißestraße seinen PKW abbremsen. Dieses bemerkte ein 23-jähriger Autofahrer, ebenfalls aus Salzgitter, vermutlich aufgrund Unachtsamkeit zu spät und fuhr auf. Durch den Unfall wurde der 43-jährige Fahrer sowie der 27-jährige Beifahrer des abbremsenden PKW leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell