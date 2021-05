Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Samstag, 29. Mai 2021

Peine (ots)

Geschädigter zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht - Unfallverursacher gestellt

Die Polizei in Peine sucht den Halter eines weißen Audi, vermutlich ein Audi A6 mit Peiner Kennzeichen, der sein Fahrzeug am Samstag, 29. Mai 2021, gegen 15:20 Uhr, auf dem Landkreis-Parkplatz "Am Schlosswall" in Peine geparkt hatte und wenig später von dort in unbekannte Richtung weggefahren war.

Ein aufmerksamer Zeuge konnte kurz zuvor beobachten, dass ein dunkler Audi A8 gegen den weißen Audi gestoßen und trotz des hierbei entstandenen Schadens die Unfallstelle unerlaubt verlassen hatte. Laut Aussage des Zeugen sei an dem weißen Audi A6 ein erheblicher Schaden entstanden. Der unfallverursachende Audi A8 konnte wenig später im Rahmen der Fahndung von einer Polizeistreife in Peine angetroffen und somit als Unfallverursacher zweifelsfrei festgestellt werden. Eine Strafanzeige gegen den Fahrzeugführer wegen einer Verkehrsunfallflucht wird durch die eingesetzten Polizeibeamten gefertigt.

Der bisher noch unbekannte geschädigte Halter des weißen Audi wird nunmehr gebeten, sich mit der Polizei in Peine unter der Rufnummer 05171/999-0 in Verbindung zu setzen.

