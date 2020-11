Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Sachbeschädigungen in Neustadt - Polizei sucht Zeugen

Marburg-BiedenkopfMarburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt -

Die Polizei ermittelt nach einer Reihe von Sachbeschädigungen in Neustadt und bittet um sachdienliche Hinweise. Bisher gab es eine eingeworfene Scheibe am Gebäudeteil Waldschule der Martin von Tours Schule, einen zerstörten Briefkasten am städtischen Teil der Waldschule beim Waldkindergarten, einen zerstörten Briefkasten am Jugendclub sowie zwei beschädigte Parkbänke und zwei beschädigte Mülleimer im Bürgerpark. Zumindest die Sachbeschädigung an der Scheibe ist zwischen 11 Uhr am Samstag und 14 Uhr am Sonntag, 22. November passiert. In diesem Zusammenhang berichtete ein Zeuge von einer Gruppe von ca. 10 Jugendlichen, die grölend in diesem Bereich unterwegs waren. Der Zeuge schätzt die Jugendlichen auf zwischen 15 und 16 Jahre. Sie waren blond und dunkelhaarig und sowohl aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes und der deutlich hörbaren Sprache wohl Deutsche. Wer hat im fraglichen Zeitraum von Samstag auf Sonntag, diese lärmende Gruppe noch gesehen und wer kann nähere Angaben zu ihnen machen. Ob einer oder mehrere aus dieser Gruppe für die eingeworfene Scheibe oder auch die anderen Sachbeschädigungen verantwortlich ist, steht derzeit nicht fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder auch den Schutzmann vor Ort in Neustadt.

