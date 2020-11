Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kripo sucht Zeugen nach Einbrüchen; Sachbeschädigung; Fahrten unter ALkohol- oder Drogeneinfluss; Unfallfluchten in Marburg, Goßfelden und Breidenbach

Marburg-BiedenkopfMarburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Einbruch in der Oberstadt

In der Nacht zum Montag, 23. November, kam es um kurz nach 02 Uhr in der Reitgasse zu einem Einbruch in ein Geschäft. Derzeit steht nicht fest, ob an der Tat eine oder mehrere Personen beteiligt waren. Die Beute bestand aus einer grauen Geldkassette mit Bargeld. Aufgrund erster Ermittlungen steht zumindest ein 20 bis 30 Jahre alter Mann mit Kapuzenanorak, Kapuzenpulli, Jogginghose mit weißem Streifen am linken Bein in Kniehöhe und hellen Sportschuhen unter dem Verdacht, beteiligt gewesen zu sein. Die Kripo Marburg sucht Zeugen, die diese Person und einen eventuellen Begleiter in der Nacht in der Oberstadt gesehen haben oder die Hinweise geben können, die zur Identifizierung des beschriebenen Mannes führen könnten. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Einbrecher flüchteten

Nach Zeugenaussagen brachen zwei Männer in einen Kiosk in der Barfüßertorstraße ein. Sie warfen einen Pflasterstein durch die Schaufensterscheibe, drangen ein und verschwanden nach kurzer Zeit mit einem Karton unbekannten Inhalts. Einer der beiden hatte ein Fahrrad bei sich. Dieser ca. 1,70 Meter große und schlanke Mann mit dunklen kurzen Haaren trug einen dunklen Trainingsanzug, eine helle Baseballkappe und eine helle Gesichtsmaske. Vom Mittäter ist lediglich bekannt, dass er eine dunkelrote Trainingsjacke, eine Jeans, eine dunkle Baseballkappe und ebenfalls eine helle Gesichtsmaske trug. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von mindestens 1500 Euro. Wer hat dieses Duo in der Tatnacht, der Nacht zum Dienstag, 24. November, gegen 02.25 Uhr noch gesehen? Wem ist das Duo insbesondere zur Tatzeit in der Barfüßertorstraße aufgefallen? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung beitragen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Haustürklingeln beschädigt

Bei der Aufnahme einer Anzeige wegen Sachbeschädigung an der Haustürklingelanlage eines Wohnblocks in der Schulstraße teilte der Verantwortliche mit, dass noch weitere Klingelanlagen an Häusern der Mietgesellschaft von derartigen Sachbeschädigungen betroffen waren. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigungen aufgenommen. In der Schulstraße entstand ein Schaden von 300 Euro. Die Tatzeit dort war am Donnerstag oder folgenden Freitag, 20. November. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Biedenkopf - Machete im Fußraum

Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Dienstag, 24. November, um 15 Minuten nach Mitternacht in Biedenkopf auf der B 253 holte die junge Autofahrerin (glücklicherweise langsam und vorsichtig) eine Machete aus dem Fußraum der Fahrerseite und übergab sie den kontrollierenden Beamten. Da die Dame, wie der Drogentest zeigte, unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, blieb es nicht bei der Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz. Die Polizei beendete die Autofahrt, veranlasste die notwendige Blutprobe und fertigte die Strafanzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Gladenbach - Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Ein 41 Jahre alter Mann aus dem Hinterland fuhr in der Nacht zum Dienstag, 24. November, mit einem Auto, obwohl er nach eigenen Angaben vor Fahrtantritt Betäubungsmittel genossen hat. Der Mann ist außerdem gar nicht im Besitz des zum Autofahren notwendigen Führerscheins. Die Fahrt war um 01 Uhr in Weidenhausen zu Ende. Die Polizei entließ den Mann nach der Blutprobe.

Stadtallendorf - Alkoholisiert am Steuer

Die Polizei Stadtallendorf stoppte am Dienstag, 24. November, um 01 Uhr in der Niederkleiner Straße einen Kombi und stellte bei der Kontrolle fest, dass der 39 Jahre alte Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Sein Alkotest bestätigte das mit angezeigten 1,57 Promille. Auch hier beendete die Polizei die Weiterfahrt und veranlasste die Blutprobe. Zusätzlich beschlagnahmte sie den Führerschein.

Verkehrsunfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Schaden an Heckstoßstange des roten Ibiza

Welches Fahrzeug parkte zwischen 09.20 Uhr am Mittwoch und 09.30 Uhr am folgenden Donnerstag, 19. November vor dem Anwesen Ockershäuser Allee 33 ein oder aus? Die Beantwortung der Frage ist für die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg von Bedeutung, da es vermutlich bei einem solchen Manöver zu Kollision mit dem ebenfalls dort geparkten roten Seat Ibiza kam. An der Heckstoßstange des roten Ibizas entstand dabei ein Schaden in vierstelliger Höhe. Leider ergaben sich bislang keinerlei Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer*in. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem gesuchten verursachenden Fahrzeug geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Breidenbach - Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Die Unfallflucht auf dem von der Hinteren Ohmstraße aus erreichbaren Parkplatz der V&R Bank passierte am Freitag, 20. November, zwischen 09.40 und 10.50 Uhr. Der Fahrer des hinten links beschädigten blauen Mercedes SLK fragte sogar in der Bank nach, ob sich der Verursacher dort gemeldet hätte. Dem war leider nicht so. Ebenso fand er keinen Zettel am Auto. Der Verursacher hatte auch nicht die Polizei gerufen. Die ermittelt jetzt wegen der Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur maßgeblichen Zeit auf dem Parkplatz ein Rangiermanöver beobachtet, bei dem der Schaden an dem Mercedes entstanden sein könnte? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Goßfelden - Dunkler Pkw mit Dachgepäckträger streifte parkenden BMW

Aufgrund der zur Unfallzeit am Montag, 23. November, um 22.30 Uhr, herrschenden Dunkelheit, konnten die beiden Unfallzeugen das verursachende Fahrzeug nur vage beschreiben. Nach ihren Aussagen fuhr ein dunkler Pkw vermutlich des Herstellers VW auf dem Weg von der Ortsmitte Goßfelden nach Marburg/Wehrda. Beim Vorbeifahren touchierte der Pkw den in Höhe des Anwesens Marburger Straße 20 ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen BMW. Am BMW entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Das verursachende Fahrzeug fuhr ohne anzuhalten weiter. Es fiel durch den Dachgepäckträger auf. Wo also steht seit Montagnacht ein dunkler Pkw mit Dachgepäckträger und frischem eventuell nur leichtem Unfallschaden auf der Beifahrerseite? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

