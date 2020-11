Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizeibekannter Grevenbroicher pöbelt Passanten an - Polizei leitet Strafverfahren ein

GrevenbroichGrevenbroich (ots)

Mit einem aggressiven Mann hatten es Polizeibeamte am Montagnachmittag (09.11.), gegen 14:00 Uhr, in der Grevenbroicher Innenstadt zu tun. Ein bis dato unbekannter Mann pöbelte auf dem Markt insbesondere weibliche Passanten an. Als die Polizisten den aggressiven Mann zur Rede stellen wollten, hatte dieser bereits Fersengeld gegeben. Anhand der detaillierten Personenbeschreibung einer betroffenen Frau, war die Identität des Aggressors schnell bekannt. Der aus einer Vielzahl zurückliegender Einsätze bekannte 33-Jährige konnte am gleichen Tag von einer Streife unweit der Grevenbroicher Polizeiwache gestellt werden. Bei der Kontrolle des Tatverdächtigen stellten die Beamten ein Tütchen Amphetamin sicher. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen übernahmen Beamte der Kriminalpolizei.

