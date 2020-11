Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Testzentrum - Kripo sucht Zeugen

GrevenbroichGrevenbroich (ots)

In der Zeit von Freitag (6.11.), 15:20 Uhr, bis Montag (9.11.), 12:45 Uhr, stiegen bislang Unbekannte in die Räumlichkeiten eines Coronatestzentrums an der Stadtparkinsel ein. Die Täter hatten eine Tür aufgehebelt und sich so Zugang verschafft. Zu ihrer Beute gehören Computer.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurenauswertung dauert an.

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder am Wochenende verdächtige Beobachtungen im Bereich der Stadtparkinsel gemacht haben, werden um einen Anruf beim Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich gebeten (Telefon 02131 3000).

