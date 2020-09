Polizei Braunschweig

POL-BS: Infostand zum Thema Einbruchschutz

Braunschweig (ots)

Braunschweig, 15.09.2020 und 17.09.2020

Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle wird am Dienstag und am Donnerstag zum Thema Einbruchschutz informieren.

Am Dienstag wird das Infomobil ab 10.00 Uhr auf dem Kohlmarkt stehen. Am Donnerstag wird es die Informationen ab 10.00 Uhr auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Watenbüttel geben.

Es wird kostenlos, individuell, neutral und produktunabhängig beraten.

Die Beamten beantworten auch Fragen aus allen anderen Themenfeldern. Rückfragen und Absprachen für Einzeltermine sind unter der Telefonnummer 0531/476-2005 möglich.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell