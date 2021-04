Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Wittlich, Römerstraße (ots)

Am Mittwoch, den 07.04.2021, kam es in einem Zeitraum zwischen 08:15 Uhr bis 08:45 Uhr auf dem Parkplatz des Globus Baumarktes in Wittlich zu einem Verkehrsunfall. Bei einem durchgeführten Parkmanöver wurde ein dort abgestellter grauer Mercedes beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Beteiligte oder Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich, Tel. 06571 - 9260, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell