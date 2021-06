Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Dienstag, 1. Juni 2021:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Thiede: Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Montag, 31.05.2021, gegen 03:50 Uhr

Eine Streife der Polizei kontrollierte am frühen Montagmorgen, gegen 03.50 Uhr, einen 37-jährigen Autofahrer, der mit einem Auto in Thiede, Danziger Straße, unterwegs war. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Einfluss von Betäubungsmitteln, was sich auch einem Schnelltest bestätigte. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt wurde untersagt, zudem wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Salzgitter Lebenstedt: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses

Montag, 31.05.2021, gegen 18:25 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Montagabend mehrere Gegenstände, welche in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Bruchmachtersenstraße gelagert waren, in Brand. Zwei Bewohner des Hauses atmeten beim Versuch das Feuer zu löschen Rauchgase ein und erlitten hierdurch leichte Verletzungen. Das Feuer wurde letztendlich durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens und zu Brandursache können keine Angaben gemacht werden, die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

Salzgitter Lebenstedt: Geschwindigkeitskontrolle auf der Neißestraße

Die Polizei kontrollierte am vergangenen Donnerstag, zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr mit der Laserpistole die Geschwindigkeit von Fahrzeugen, die auf der Neißestraße unterwegs waren. Hierbei wurde von 60 Fahrzeugen die gefahrene Geschwindigkeit überprüft. Insgesamt waren fünf Autofahrer schneller als die erlaubten 50 km/h unterwegs, wobei ein 22-jähriger Mercedesfahrer mit 105 km/h unterwegs war und vor Ort angab, dass er das Auto erst seit Kurzem habe und er deshalb seine gefahrene Geschwindigkeit nicht einschätzen könne. Er hat mit einem Bußgeld, Punkten sowie mit einem Fahrverbot zu rechnen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell